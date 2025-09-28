Bomberos de Mallorca trabajan en tres rescates simultáneos en Capdepera, Andratx y Mortitx

Archivo - Escudo de Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están trabajando en tres rescates simultáneos en Capdepera, Andratx y Mortitx, con la colaboración de Protección Civil, según han informado desde el cuerpo de emergencias a los medios de comunicación.

En Cala Agulla, en Capdepera, una pareja practicaba barranquismo cuando uno de ellos se ha torcido un pie. Por parte de Bomberos, actúan efectivos del parque de bomberos de Manacor y del Grupo de Rescate de Montaña de Inca, que ya han llegado al herido.

Mientras, en Andratx, tres personas de unos 70 años de edad, se han desorientado y no sabían como volver. Estas personas se encontraban sin agua ni ropa de abrigo. Por parte de Bomberos de Mallorca ha actuado el parque de bomberos de Calvià.

Las tres personas rescatadas en Andratx, que se encuentran en buen estado y no requieren de asistencia, han regresado finalmente acompañados del parque de los bomberos del parque de Calvià.

Finalmente, en Mortitx, una mujer se ha perdido mientras hacia una excursión en grupo --cinco personas de entre 60 y 70 años--. El grupo había comenzado la ruta a las 17.00 horas y todavía ella no ha vuelto. En este último caso, actúan efectivos del GRM de Sóller.