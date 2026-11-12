Los Bomberos de Palma actúan en una veintena de incidencias ocasionadas por el viento

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos de Palma han actuado este jueves en una veintena de incidencias ocasionadas por el viento, la mayoría de ellas por caídas de árboles, postes de electricidad o partes de fachadas.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, los efectivos se han desplazado hasta varios puntos de la ciudad en los que han caído árboles o ramas.

Los fuertes vientos han provocado también desprendimientos pequeños de algunas fachadas de edificios, así como daños en postes de electricidad y en las luces de Navidad que se están instalando.

Ante la previsión meteorológica, que mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos y el naranja por oleaje, el Ayuntamiento de Palma ha cerrado los parques de Can Terrers, de la Ribera y Bellver, así como el paseo Sagrera. Estos espacios permanecerán cerrados hasta primera hora de este viernes.