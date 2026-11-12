Los Bomberos de Palma actúan en una veintena de incidencias ocasionadas por el viento

El Ayuntamiento de Palma cierra el paseo Sagrera y los parques de Can Terrers, la Ribera y Bellver

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento
Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento- Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Baleares
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 13:20
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   PALMA, 12 (EUROPA PRESS) 

   Los Bomberos de Palma han actuado este jueves en una veintena de incidencias ocasionadas por el viento, la mayoría de ellas por caídas de árboles, postes de electricidad o partes de fachadas.

   Según ha informado el cuerpo de bomberos, los efectivos se han desplazado hasta varios puntos de la ciudad en los que han caído árboles o ramas. 

   Los fuertes vientos han provocado también desprendimientos pequeños de algunas fachadas de edificios, así como daños en postes de electricidad y en las luces de Navidad que se están instalando.

   Ante la previsión meteorológica, que mantiene activo el aviso amarillo por fuertes vientos y el naranja por oleaje, el Ayuntamiento de Palma ha cerrado los parques de Can Terrers, de la Ribera y Bellver, así como el paseo Sagrera. Estos espacios permanecerán cerrados hasta primera hora de este viernes. 

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