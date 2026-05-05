Bomberos y técnicos municipales visitan el bloque en el que se derrumbó un techo en Palma para decidir si se precinta

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Palma y técnicos municipales visitan este martes el bloque de viviendas en el que este lunes se derrumbó parte de un techo para evaluar el estado o decidir sobre medidas más definitivas como el precintado de una o varias viviendas.

Así lo han explicado fuentes del cuerpo, que este lunes ya optaron por el desalojo del bloque como medida preventiva, a la espera de medidas más concretas, que podrían tomarse a lo largo de la jornada de este martes, como el precintado o el apuntalamiento.

Cabe recordar que este lunes un edificio de ocho plantas con 16 viviendas tuvo que ser desalojado después de que se desprendiera parte del techo sobre una de las viviendas, sin que hubiera heridos.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas en la calle Sant Novici y hasta allí se desplazaron la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales. Los bomberos determinaron la evacuación de todos moradores.

Desde el Ayuntamiento de Palma confirmaron que el área de Servicios Sociales, inicialmente, ofreció una alternativa temporal a un total de diez personas afectadas por el desalojo, mientras que el resto se reubicarían en casas de familiares o algún conocido.