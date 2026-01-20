La borrasca provoca olas de hasta diez metros que dejan Menorca incomunicada por vía marítima

Archivo - Vista general del puerto de Mahón. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Harry' ha provocado un fuerte temporal marítimo en Menorca con olas de hasta diez metros que han obligado a cerrar los puertos de Maó y Ciutadella y han motivado el cierre de algunas calles cercanas al mar en las zonas de la costa de Sant Lluís, como en S'Algar.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han informado que, además de la altura de las olas, se detecta un mar con largo recorrido, lo que incrementa su energía y capacidad para impactar contra las infraestructuras costeras.

El temporal ha motivado la cancelación de las rutas marítimas, mientras la alerta naranja activada este martes por vientos, costeros y lluvias continuará activa durante este miércoles.

En relación a la fuerza del viento, en las últimas 24 horas, se han dado rachas de 74,2 kilómetros por hora en el aeropuerto de Menorca y de 64,8 kilómetros por hora en Es Mercadal.