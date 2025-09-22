Buades invita a tramitar su PNL para pedir que los Grupos Parlamentarios no financien a los partidos

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito Agustín Buades ha solicitado a los partidos del Parlament que tramiten su proposición no de ley (PNL) para pedir que los Grupos Parlamentarios no puedan destinar el dinero que reciben de las subvenciones a sus respectivos partidos políticos.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, el antiguo parlamentario de Vox ha indicado que como no adscrito tiene restringida la presentación de estas iniciativas, por lo que ha llamado al resto de grupos de la Cámara balear a recoger su propuesta.

Esta PNL surge después de que los diputados pertenecientes a la entidad Avanza en Libertad acusaran a su anterior formación --Vox-- de reclamar que se destinaran fondos del Grupo Parlamentario a la fundación Disenso --presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal-- y al propio partido.

De este modo, plantea una reforma de la Ley de Financiación de Partidos a nivel estatal para que las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, solo se puedan emplear para los gastos derivados de la actividad en los hemiciclos.

Consultado por si habían recibido alguna contestación ante las acusaciones o si tienen pensado acudir a los tribunales, Buades ha aclarado que era una "denuncia política" porque Vox es un partido que propugna que no se subvencione a partidos, patronales y sindicatos pero, al llegar a las instituciones, "hace lo contrario".

