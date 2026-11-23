Buscan a un hombre de 37 años desaparecido en Palma desde el 15 de noviembre. - SOSDESAPARECIDOS

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado la alerta de búsqueda de un hombre de 37 años, en paradero desconocido desde el pasado 15 de noviembre en Palma.

Se trata de Alejandro G.L. y mide 1,85 de altura y es de complexión delgada. Tiene el pelo castaño, ojos azules y usa gafas graduadas. Conduce un coche Seat Ibiza 1,4 de color gris y con matrícula 5468 CPP.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (061) o del teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).