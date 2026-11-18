Buscan a una mujer vulnerable de 26 años desaparecida en Palma - CNDES

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha alertado de la desaparición de una joven vulnerable de 26 años de edad que fue vista por última vez hace cinco días en Palma.

La mujer, según ha informado el organismo dependiente del Ministerio del Interior en sus redes sociales, se llama Catalina Ana H. B., mide 1,65 metros, tiene el pelo castaño y los ojos verdes.

Cualquier información acerca de su paradero se puede poner en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o la Policía Local de Palma (092).