Buses de la EMT ya conectan el centro con Playa de Palma cada cinco minutos para disfrutar del eclipse. - EMT PALMA

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea 00 que la EMT de Palma ha puesto en marcha especialmente para el día del eclipse ya conecta el centro de la ciudad con Playa de Palma.

Desde este mediodía, los buses salen de plaza de España hasta el Balneario 5 de s'Arenal cada cinco minutos siguiendo los trazados de la L35 y la L25. La línea estará operativa hasta las 02.00 horas de este jueves.

Durante este dispositivo, las líneas L23, L25 y L35 no harán su servicio ordinario.