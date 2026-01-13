Bustinduy felicita al Consell de Ibiza por su lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una rueda de prensa en Ibiza - CAIB - Archivo

IBIZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado por escrito al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, su reconocimiento por los "avances y resultados" en la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas y por el modelo de coordinación impulsado desde la institución insular.

En la carta, el ministro destaca que la labor del Consell demuestra que en un destino como Ibiza "es posible articular soluciones concretas desde las instituciones para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar un marco de competencia leal para empresas que operan dentro de la legalidad".

Según ha informado el Consell en un comunicado, en la carta Bustinduy destaca el enfoque de colaboración y coordinación entre administraciones que se desarrolla en Ibiza y reitera la disposición de su Ministerio para seguir trabajando con el Consell en esta línea.

El reconocimiento se enmarca en la visita que el ministro realizó en Ibiza el pasado mes de febrero, cuando viajó a la Isla para conocer de primera mano el Plan de Choque de Lucha contra el Intrusismo.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha considerado que esta carta supone "un aval a la labor rigurosa y sostenida" que desa hace años lleva a cabo la institución para "recuperar vivienda para uso residencial, mejorar la convivencia y proteger a la ciudadanía y al sector turístico que cumple la normativa".

Marí ha explicado que el Plan cuenta este año con una inversión de 4,2 millones de euros.