Cabrer defiende en Luxemburgo el papel del trabajo como clave para la inclusión de personas con discapacidad

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en el Consejo de la Unión Europea en materia de Empleo y Política Social en Luxemburgo.

La consellera interviene en nombre de todas las CCAA en el Consejo de la Unión Europea sobre Empleo y Política Social

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido en el Consejo de la Unión Europea en materia de Empleo y Política Social en Luxemburgo el papel del trabajo como clave para la inclusión de las personas con discapacidad.

Cabrer ha participado con el director del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) en el Consejo de la Unión Europea, un encuentro que reúne a los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La sesión, según ha señalado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha abordado cuestiones relativas a la inclusión social, la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad.

Cabrer ha intervenido en nombre de todas las comunidades autónomas españolas, que han consensuado una posición común sobre las conclusiones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea relativas a la promoción de la vida independiente y la plena participación de las personas con discapacidad.

Esta posición común ha sido coordinada por Baleares, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha asistido al Consejo de la UE.

Desde la Conselleria que dirige Cabrer han resaltado que Baleares, en su función de coordinación, ha contribuido a articular una posición europea "más sólida" en materia de inclusión, accesibilidad y derechos sociales, en coherencia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Estrategia Europea 2021-2030.

Según Cabrer, este es "un hito importante" para avanzar hacia una Europa "más inclusiva", donde "todas las personas tengan las mismas oportunidades para vivir y trabajar con autonomía y dignidad".

La Conselleria ha destacado que el Plan de Empleo de Calidad de Baleares (Poqib 2024-2027), que se presentará próximamente, también incorpora medidas específicas para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante programas de formación adaptada, ayudas a la contratación y colaboración con entidades sociales.