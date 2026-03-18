Una de cada cinco viviendas en Baleares se alquila en menos de un día

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 19% de las viviendas que se alquilaron a través de idealista durante el cuarto trimestre de 2025 en Baleares no llevaba ni 24 horas en el mercado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario.

Este porcentaje, según el portal, se eleva hasta el 25% en el caso de Palma, mientras que en toda España se sitúa en el 15%.

En el ranking de provincias con más alquiler exprés figura a la cabeza Barcelona (30%), seguida de Álava (29%), Teruel (29%), Burgos y Guipúzcoa (27% en ambos casos).

Por encima del 20% se encuentran también las provincias de Vizcaya, Guadalajara y Huelva (22% en las 3), Palencia (21%), Soria y Las Palmas (20% en ambos casos). En la Comunidad de Madrid la tasa se quedó en el 13%.