Cae una banda acusada de robar en una veintena de comercios de toda Mallorca a bordo de vehículos de alta gama - GUARDIA CIVIL

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los siete miembros de una banda acusada de robar en una veintena de establecimientos comerciales de toda Mallorca, por donde se desplazaban a bordo de vehículos de alta gama sustraídos.

Los sospechosos fueron detenidos el jueves en un operativo desarrollado por los agentes del Instituto Armado en el polígono de Levante de Palma, donde realizaron al menos dos registros domiciliarios.

Los siete arrestados, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, formaban un grupo criminal perfectamente estructurado dedicado a la comisión de continuos delitos contra el patrimonio.

Los investigadores les seguían la pista desde hacía meses a raíz de la sustracción de varios vehículos, principalmente de alta gama, que después empleaban para desplazarse por distintas localidades de Mallorca en las que perpetraban robos en establecimientos comerciales.

La banda, muy activa, llegó a cometer hasta cinco robos en una misma noche empleando un vehículo sustraído en el municipio de Santa Margalida. La elección de este tipo de coches, según los investigadores, les permitía huir a gran velocidad en el caso de ser sorprendidos.

Se les considera responsables de al menos 20 robos ocurridos en las localidades de Palma, Valldemossa, Deiá, Sóller, Campos, Santanyí, Artá, Santa Margarita y Felanitx.

En Valldemossa accedieron al interior de un restaurante y una cafetería, reventaron las ventanillas de cinco vehículos de los que sustrajeron varios efectos y sustrajeron una motocicleta y las placas de matrícula de varios vehículos.

En Campos asaltaron un estanco del que se llevaron gran cantidad de tabaco, en Sóller desvalijaron varios restaurantes y cafeterías y en Santanyí sustrajeron un vehículo y asaltaron un restaurante.