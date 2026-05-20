Cae una banda que cometió una docena de robos con fuerza en viviendas de Mallorca

Efectos recurados por la Policía Nacional que fueron sustraidos por los sospechosos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que supuestamente había cometido una docena de robos con fuerza en viviendas de Mallorca.

Dos sospechosos han sido ya detenidos, mientras que otros dos han sido localizados y pesa sobre ellos una requisitoria, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La banda, compuesta por individuos altamente especializados, utilizaba técnicas avanzadas para la apertura de las puertas de entrada a las viviendas, sin ejercer ningún tipo de fuerza o daño sobre las cerraduras.

El grupo de Robos de la Policía Nacional inició una investigación a principios del mes de febrero tras recibir varias denuncias por robos en domicilios de Palma.

En estos se utilizaban técnicas muy concretas de apertura de las puertas. Además, también se seleccionaba cuidadosamente la localización de las viviendas elegidas para los robos.

Los investigadores comprobaron que utilizan un proceder muy especializado, dado que actúan siempre en horario diurno y, antes del robo, los ladrones llaman al timbre del domicilio seleccionado.

En el caso que no abrieran o contestaran, estiman que no habría nadie. A continuación marcan la parte baja de las puertas con un fino hilo de pegamento.

Después esperaban un tiempo y comprobaban si el hilo permanecía entero. De ese modo se aseguraban que la vivienda sigue vacía, por lo que accedían al interior empleando las llaves con herramientas de cerrajería especializada.

Una vez en el interior de las viviendas, sustraían dinero, joyas y efectos de gran valor. Los sospechosos operaban siempre en parejas y mientras uno de ellos accedía al interior, su compinche permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia para dar la voz de alarma en el caso de que llegara la Policía o los moradores.

Aunque la organización criminal actuaba principalmente en Palma, también se desplazaban a municipios de la Part Forana para llevar a cabo su actividad delictiva.

DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA

Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones y conforme avanzaban las pesquisas obtuvieron una serie de indicios y datos que les permitieron identificar a los miembros del grupo criminal.

Pudieron comprobar, por ejemplo, como uno de los identificados usaba documentación falsa con la que alquilaban los vehículos. Otro de los investigados tenía una requisitoria dictada por las autoridades francesas.

Los integrantes del grupo se alojaban en hoteles, como si fuesen turistas, y remitían por paquetería los efectos a otros miembros de la organización fuera de las islas.

Tras varios dispositivos de vigilancia, no fue hasta el pasado martes cuando los agentes detuvieron a dos de los sospechosos, uno de ellos el principal investigado, justo después de cometieran un robo en un domicilio.

Los agentes registraron el vehículo en el que se desplazaban y, ocultos en el interior y en varios lugares, entre ellos debajo de la palanca de cambios, localizaron ocho herramientas que usaban como llaves maestra para abrir puertas.

Los policías también efectuaron un registro en la habitación donde se alojaban. En total se han intervenido diversas herramientas, instrumentos tipo ganzúa de apertura de puertas, más de 6.000 euros en efectivo, joyas, tres anillos y alianzas de mujer, auriculares, teléfonos móviles y otros efectos.

También han sido identificados el resto de miembros de la banda, contra los que se ha dictado una requisitoria judicial para su localización y eventual detención. La investigación continúa abierta ya que no se descartan nuevos arrestos.