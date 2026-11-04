Cae una banda de ladrones de Toledo que robó en el interior de varias viviendas de Mallorca durante el verano

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una banda de ladrones asentada en la provincia de Toledo que, durante los meses de verano, se dedicó a robar en el interior de varias viviendas de Mallorca.

Cinco personas, todas ellas de nacionalidad española, han sido detenidas como supuestas responsables de delitos de robo y pertenencia a organización criminal.

Contaban con la ayuda de ciudadanos chilenos que, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, están especializados en los robos en el interior de domicilios y cuentan con antecedentes por hechos similares a nivel internacional.

Los investigadores expondrán el material incautado en la operación, bautizada como 'Pícaros Bal', y darán a conocer los detalles de la misma en una acto que tendrá lugar el jueves (11.15 horas) en la sede de la Guardia Civil en Palma.