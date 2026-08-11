Cae en Palma el último implicado en cuatro robos a punta de pistola en locales de juego cometidos en enero de 2025

La Policía Nacional detiene a un atracador por cuatro robos a punta de pistola. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español por su posible implicación en cuatro robos con violencia e intimidación en locales de juego en Palma que fueron cometidos en enero de 2025 a punta de pistola.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el detenido actuaba en los robos con violencia con otras personas. Durante la investigación se detuvo a dos personas y faltaba uno de los principales investigados. Tras más de un año con la investigación abierta se ha conseguido identificar y detener al último investigado.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación como consecuencia de cuatro robos con violencia e intimidación en cuatro locales de juego en Palma, los robos se cometieron de madrugada los días 23, 24, 26 y 28 de enero de 2025.

El primer atraco se produjo el 23 de enero de aquel año sobre las 02.30 horas en el barrio de Arxiduc de Palma donde accedieron dos varones que ocultaban sus rostros, portando uno de ellos un arma de fuego con la que encañonó a un trabajador espetándole "no os mováis, no os vamos a hacer daño si nos dais el dinero", tras lo que consiguieron sustraer el dinero de la caja.

Al día siguiente se produjo otro robo en un local del barrio de Son Forteza, sobre las 02.45 horas. En esta ocasión accedieron tres varones esgrimiendo uno de ellos un arma de fuego y robando el dinero. Un tercer robo se produjo el 26 de enero en la calle Aragón, con las mismas circunstancias que el primero.

ROBO CON FUGA

El cuarto robo con violencia se produjo en un local en el barrio del Molinar el 28 de enero, donde tres varones se dieron a la fuga en un vehículo siendo perseguidos por varias patrullas de la Policía Nacional.

El vehículo implicado llegó a alcanzar alta velocidad, circulando por el arcén y casi impactando con tres vehículos policiales distintos. La persecución se prolongó hasta Calviá por lo que se comunicó a la Guardia Civil y Policía Local.

En Calviá los tres varones se apearon del vehículo y se dieron a la fuga a pie. Posteriormente se detuvo a uno de los varones, tratándose de un menor de edad como presunto autor de los hechos. El menor quedó a cargo del Grupo de Atracos que tramitó diligencias policiales y lo pasó a disposición de la Fiscalía de Menores.

El automóvil donde huyeron los atracadores había sido sustraído meses atrás en Pollença y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su inspección. En el interior del vehículo se localizó una pistola detonadora y con la que se habrían cometido los cuatro robos y otros objetos.

El Grupo de Atracos consiguió identificar y detener a dos personas, una de ellos menor de edad. El mayor de edad era uno de los principales investigados y quien conducía el automóvil. Sin embargo faltaba identificar a un tercer implicado y también principal investigado, el cual participó en los cuatro robos.

Tras las numerosas pesquisas y tras más de un año de investigación, los agentes del Grupo de Atracos consiguieron identificar al tercer investigado, consiguiendo elementos probatorios consistentes que le incriminaban en los robos.

Los agentes llevaron a cabo un dispositivo policial para su captura, ya que estaba en paradero desconocido. El operativo policial dio resultado y se detuvo al hombre este lunes en Son Gotleu por parte de agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional como presunto autor de cuatro robos con violencia e intimidación.