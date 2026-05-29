CaixaBank convierte en jugadores profesionales por un día a 38 aficionados del RCD Mallorca. - CAIXABANK

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 seguidores del RCD Mallorca han tenido la oportunidad de vivir desde dentro las sensaciones que tiene un jugador profesional en un partido en el Estadi Mallorca Son Moix.

CaixaBank ha organizado un encuentro en Palma, una acción que se engloba dentro de la estrategia de patrocinios de la entidad financiera, que consiste en acercar el club a sus aficionados.

Estos aficionados, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, se han vestido de corto para cumplir este sueño.

Los participantes han compartido su pasión por el RCD Mallorca y haber conseguido una de las plazas que les permitía cumplir el sueño de jugar en Son Moix y sentirse, por un día, jugadores profesionales del primer equipo.

La jornada ha comenzado con la llegada de los participantes al estadio, donde han sido recibidos en las instalaciones del club por la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera.

A continuación, todos ellos han disfrutado de una visita privada por espacios emblemáticos como el Tunnel Experience y la Sala de Trofeos.

El recorrido ha concluido en los vestuarios local y visitante, donde les esperaba como sorpresa una equipación oficial personalizada para cada uno de ellos.

Tras enfundarse la camiseta, los entrenadores de la jornada han ofrecido las primeras indicaciones tácticas antes de salir a calentar sobre el césped.

Como en un día de partido real, el equipo ha regresado al vestuario para perfilar la estrategia, la charla técnica y la arenga final.

El momento más emotivo se ha vivido cuando ambos equipos han saltado al campo mientras sonaba el himno del club y el 'speaker' anunciaba uno a uno los nombres de los participantes, proyectados también en el videomarcador, recreando una auténtica tarde de fútbol profesional.

UNA EXPERIENCIA PARA ACERCAR EL CLUB A SU AFICIÓN

Para CaixaBank, la organización de este partido representa una forma directa de acercar el club a todos los públicos y de premiar la fidelidad de sus clientes con vivencias diferenciales.

El acuerdo de patrocinio entre CaixaBank y el RCD Mallorca permite, además, el desarrollo conjunto de acciones innovadoras dirigidas a la afición.

Entre ellas destacan el meet and greet --conocer y saludar-- con futbolistas, fotografías oficiales a pie de campo en la previa de los partidos, localidades preferentes para disfrutar de un encuentro en condiciones excepcionales o la participación en múltiples actividades lúdicas impulsadas por la entidad financiera.