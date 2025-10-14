CaixaBank habilita una línea de financiación para afectados por la DANA en Mallorca e Ibiza

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado una línea de financiación para afectados por la DANA en Mallorca e Ibiza.

En nota de prensa, CaixaBank ha informado que implementado una línea de financiación específica para asistir a los damnificados por la reciente DANA, que está afectando a las islas.

La DANA ha provocado intensas lluvias e inundaciones que han impactado significativamente en las infraestructuras y la vida diaria de los habitantes de Mallorca e Ibiza, sobre todo. Con estas medidas financieras, la entidad busca ofrecer respaldo a los municipios afectados, permitiendo que particulares y empresas puedan reconstruir y recuperar la normalidad económica y social lo más pronto posible.

Las condiciones especiales de financiación, ofrecidas por CaixaBank, contemplan importes de hasta 30.000 euros y un plazo de hasta 72 meses.

Según han explicado desde la entidad, esta iniciativa no solo busca paliar los daños materiales causados por las adversas condiciones meteorológicas, sino también actuar de forma preventiva anticipando ayudas que aseguren la continuidad de la actividad agrícola y comercial de las islas.

Las lluvias torrenciales de los últimos días han ocasionado perjuicios materiales, daños en viviendas y locales comerciales, cancelaciones de vuelos, interrupciones significativas en los servicios básicos y pérdidas económicas que afectan a una Comunidad cuya economía depende notablemente del turismo.

Por ello, la Dirección Territorial de CaixaBank en Baleares ha coordinado la rápida disponibilidad de los fondos financieros en sus oficinas locales, asegurando que el acceso a las ayudas sea ágil y directo para los afectados, han reseñado desde la entidad.

SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA: METAS FUNDAMENTALES DE CAIXABANK

El compromiso de CaixaBank con Baleares se pone de manifiesto con este tipo de iniciativas que no solo ofrecen ayuda inmediata, sino que también están diseñadas para promocionar la sostenibilidad y la resiliencia económica a largo plazo.

En sintonía con su Plan Estratégico 2025-2027, la entidad potencia el desarrollo de infraestructuras sostenibles, estrategias de digitalización y políticas responsables de financiamiento, integradas dentro de un marco global que busca generar un impacto positivo en las comunidades y sus entornos, han explicado desde CaixaBank.