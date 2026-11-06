CaixaForum Palma acogerá una conferencia sobre la relación de España y la UE en los últimos 40 años

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Palma acogerá el próximo jueves, 12 de noviembre, la conferencia 'España y la UE: 1986-2026, logros y problemas compartidos', impartida por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid José Luis García y organizada por el Círculo Financiero de Baleares.

Esta será una de las actividades que ha programado el centro cultural para la próxima semana que arrancará el martes, a las 19.00 horas, con el concierto del músico Jonathan Stout Quintet, figura del jazz clásico y del swing contemporáneo, según ha explicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

Stout es intérprete, compositor y arreglista. Ha desarrollado una intensa actividad liderando sus proyectos y colaborando con formaciones y festivales internacionales. El músico se presentará en formato de quintento, en una propuesta que reivindicará la vitalidad y la sofisticación del jazz.

El miércoles se organizará la visita guiada 'Coneix CaixaFòrum Palma', una actividad que permitirá conocer el edificio que ocupa actualmente la entidad desde 1993.

Este edificio, inaugurado en 1903, fue el primer hotel moderno de Mallorca. La visita abordará el modernismo, su contexto histórico y cultural, los detalles de la construcción, las reformas y la restauración posterior.

El mismo día, tendrá lugar la conferencia 'Bolonya i la quarta edat de la pintura', a cargo del jefe de la colección de pintura italiana del barroco del Museo del Prado David García.

Esta conferencia, que comenzará a las 19.00 horas, analizará todas las expresiones artísticas del barroco, en la que se incluyen arquitectura, pintura, escultura, urbanismo, jardinería, decoración, escenografía, moda y técnicas.

El programa de la semana que viene continuará el viernes, 13 de noviembre, con el microconcierto Aires Espanyols, a cargo de Duo Arpa i Flauta, formado por Catalina Roig y Maria-Assumpció Janer, que tocarán a las 19.00 horas.

El espectáculo propone un recorrido musical que parte del repertorio clásico hasta diferentes estilos, a partir de obras de Isaac Albéniz, Astor Piazzolla, Marin Marais o Jacques Ibert.

El mismo viernes se han organizado también tres talleres el CaixaForum, sobre la generación y transmisión de la electricidad, los distintos usos que se le puede dar al cartón y las diferentes formas de jugar.

El sábado, 14 de noviembre, tendrá lugar el taller 'Trencaclosques per despertar la intuïció', una actividad familiar que combina el juego y las matemáticas. Los participantes de este taller participativo tendrán que resolver puzles matemáticos y convertir una figura en otra.

La programación terminará el domingo, 15 de noviembre, con el taller 'Artefacte: mil tentacles'. La actividad propone construir estructuras inflables con piezas de tela y formas geométricas para explorar el espacio mediante el juego y la experimentación.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, CaixaForum Palma ha recordado sus exposiciones permanentes. Una de ellas es 'Càntic. El profund és l'aire', de Ñaco Fabré, abierta al público hasta el 24 de enero. La exposición se centra en el tiempo, la memoria y cómo el arte genera sentidos.

Asimismo, 'Dues visions de la modernitat', que nace de la obra de los pintores Ignacio Zuloaga y Hermen Anglada-Camarasa, cuya amistad quedó inmortalizada en las cartas que se enviaban. Esta documentación ayuda a entender mejor su obra y exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 10 de enero.

La entidad también cuenta con la visita 'De Gran Hotel a CaixaForum Palma', que permite conocer y recorrer libremente el edificio, la sala Anglada-Camarasa, recorrer sus espacios y observar todos los detalles. Durante esta actividad, un educador estará presente en la entrada del edificio para ofrecer una introducción de 15 minutos sobre el contexto histórico y cultural. Esta visita libre se mantendrá hasta el 23 de noviembre.

Finalmente, CaixaForum Palma cuenta con la actividad 'Espai de calma', un lugar que ofrece un entorno tranquilo, con luz cálida y mobiliario cómodo, donde descansar o regular la sobreestimulación sensorial. Este espacio también dispondrá de auriculares con cancelación de ruido para favorecer una experiencia más tranquila.