El CaixaForum de Palma celebrará el 9 de julio la 'Noche del circo y el juego'

CaixaForum Palma celebrará el 9 de julio la 'Noche del circo y el Juego' con varias actividades familiares. - CAIXAFOUR

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Palma celebrará el próximo 9 de julio la 'Noche del circo y el juego', una programación dirigida al público familiar que reunirá espectáculos, conciertos, talleres e instalaciones participativas para acercar el universo circense a pequeños y mayores.

Según ha informado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado, la iniciativa forma parte del ciclo 'Noches temáticas de CaixaForum', que este mes también incluye la 'Noche del jazz y el movimiento' (2 de julio), la 'Noche del swing' (16 de julio) y la 'Noche de magia y objetos' (23 de julio).

Durante estas jornadas, el CaixaForum de Palma abrirá sus puertas hasta las 00.00 horas y ofrecerá una programación cultural formada por talleres, espectáculos, artes escénicas y conciertos. Además, la tienda y la cafetería permanecerán abiertas con una oferta especial para acompañar las actividades.

La programación del 9 de julio incluirá en el auditorio el espectáculo Lío, de Pau Palacios, en el que un payaso interactúa con el público exclusivamente a través de gestos.

La noche también contará con la actuación de la banda de 'swing' Monkey Doo, especializada en la interpretación de temas de las décadas de 1920 y 1930 con instrumentos propios de la música popular estadounidense de la época. Asimismo, el centro ofrecerá un taller de percusión corporal impartido por el profesor de percusión, lenguaje musical y body music Enric Pizà.

Otra de las propuestas será 'Loop! Habitar el ritmo del juego', de la compañía Prohibido No Tocar, una instalación creada específicamente para las noches de verano. Inspirada en un telón de circo, está dirigida al público familiar, especialmente a niños de hasta cinco años, y propone un espacio de juego sensorial.

Los asistentes también podrán participar en talleres abiertos de diferentes disciplinas circenses, como equilibrios y malabares, organizados por la compañía de circo contemporáneo y participativo Los Herrerita.

Además, la Fundación ha destacado que estas noches temáticas contarán con tecnología de bucles magnéticos para facilitar la participación de personas con problemas de audición que utilicen audífonos o implantes cocleares, gracias a la colaboración con la Fundación Aspas.