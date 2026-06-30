CaixaForum Palma inaugura este jueves las 'Nits d'estiu' con un evento dedicado al jazz

Leïla Duclos - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 'Nits d'estiu' del CaixaForum Palma comenzarán este jueves, 2 de julio, con la 'Nit de jazz i moviment', una velada que tendrá como protagonistas el jazz, la improvisación y la danza.

El primer evento de este ciclo contará con un concierto de jazz de Leïla Duclos, así como con la actuación de danza 'VEN', la primera pieza creada por la pareja Caterina Varela y Alexis Fernández, conocidos con el nombre de 'La Macana.

Igualmente, según ha destacado la Fundación "la Caixa" en una nota de prensa, el centro ofrecerá también una 'jam-session' a cargo de Factoria de Músics, una escuela de Mallorca referente en la enseñanza de música moderna.

Además, el público amante del claqué tendrá la oportunidad de introducirse en este baile con la bailarina multidisciplinar Júlia Ortínez.

La Fundación "la Caixa" organiza en Palma cuatro noches temáticas del ciclo 'Nits d'estiu' que se llevarán a cabo los jueves 2, 9, 16 y 23 de julio.

Según han destacado, CaixaForum Palma ofrece una programación cultural diversa en una gran variedad de formatos, como talleres, espectáculos, artes escénicas y conciertos.

Durante las cuatro noches programadas, el centro abrirá las puertas hasta las 00.00 horas, incluyendo la tienda y la cafetería, que contará con una oferta especial para acompañar la programación.