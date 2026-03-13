El CaixaFòrum propone homenaje a Bebo Valdés, una charla sobre la religión de Sócrates o crear una pieza audiovisual

Archivo - Bebo Valdés, en una foto de archivo. - RADIO GLADYS PALMERA - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum de Palma ha programado entre sus actividades para la próxima semana un concierto de homenaje a Bebo Valdés, una charla sobre las creencias religiosas de Sócrates o la creación de un montaje audiovisual en familia a partir de la música.

La semana en el centro cultural comenzará el martes a las 19.00 horas con la actuación de Javier Colina, Cucurucho Valdés e Inor Solotongo, que rendirán homenaje a uno de los "grandes pilares" de la música cubana.

En un comunicado, el CaixaFòrum ha explicado que este concierto celebra el legado de un artista que "revolucionó" el jazz afrocubano y dejó "una impronta imborrable" en la historia de la música latina, como es Bebo Valdés.

El evento ha reunido a estos músicos que en el 10º aniversario de su defunción, en el año 2023, ofrecieron un tributo al legado artístico y humano del artista.

El miércoles, a las 19.00 horas, se ofrecerá la conferencia '¿Por qué las bacterias amargan nuestra alimentación?', que ofrecerá la especialista en microbiología de los alimentos, microbiota intestinal y ecología microbiana Magdalena Martínez y la periodista especializada en ciencia y tecnología Patricia Ruiz.

Durante la tertulia se hablará de las interacciones microbiológicas que producen estos procesos de fermentación y putrefacción, se aprenderá sobre las transformaciones microbianas y se ayudará comprender más cosas sobre la preservación de los alimentos.

Ese mismo día, a la misma hora, habrá otra conferencia titulada 'Las inauditas creencias religiosas de Sócrates', que impartirá el profesor de Filosofía Griega de la UIB Francesc Casadesús y se enmarca en el XXIV Curso del Aula de Humanidades denominado 'Sócrates: vida y pensamiento del primer filósofo humanista'.

En esta sesión se analizarán las ideas religiosas que se le atribuyeron a Sócrates, su singular relación con lo divino y cómo estas posiciones contribuyeron a tensiones que culminaron en su juicio por impiedad.

Ya el fin de semana, se impartirá el taller familiar 'Música y cine en sintonía' destinado a mayores de 6 años. Los interesados pueden acudir el viernes a las sesiones de las 17.00 y 18.30 horas, mientras que el sábado se ofrecerán pases a las 11.00, 12.30, 16.00 y 17.30 horas.

En este taller, los asistentes crearán su propia pieza audiovisual a partir de la exploración con la música, el sonido y las técnicas de edición de video.

El viernes a las 18.00 horas y el sábado a las 10.30 y 12.30 horas también se podrá disfrutar del taller 'La energía. Experimentos para saber qué es y cómo se transforma, orientado a mayores de 8 años.

En este taller, de manera sencilla y a través de experimentos participativos y vivenciales, se descubrá el concepto de la energía que está presente en el día a día, incluso en situaciones que quizás ni siquiera se sospecha.

El domingo a las 11.00 horas los mayores de 4 años podrán asistir al taller 'Artefacto: una casa objeto', creado por la artista plástica Regina Giménez.

En este taller, se convertirán las estructuras de madera de un artefacto en un 'collage' que irá tomando la forma de una casa objeto. El taller se inspira en la película de los arquitectos Ray y Charles Eames 'House: After five years of living' (1955), con el que se descubrirá que una casa tiene una doble forma al actuar como contenedor y como contenido. De este modo, los asistentes jugarán con los bloques geométricos para explorar los conceptos de espacio, volumen, forma y color.