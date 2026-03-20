El CaixaFòrum propone una tertulia sobre los insectos en la dieta, un charla sobre Ulises y un taller sobre crema solar

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum ha organizado una serie de actividades para la semana del 23 al 29 de marzo, en las que se podrá disfrutar de un debate sobre el papel que jugarán los insectos en la dieta, una conferencia sobre el mito de Ulises y un taller infantil sobre crema solar.

La semana en el centro cultural comenzará el martes, a las 19.00 horas, con la conferencia 'Clara Schumann: redescubriendo el Trío con piano en sol menor' a cargo de Rafael Esteve, según ha explicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

En ella se abordará la figura de la compositora y pianista Clara Schumann que compaginó una intensa vida familiar con su tarea como concertista internacional. Su obra llena de sutilidades dignas de ser admiradas y analizadas en profundidad.

El miércoles, a las 19.00 horas, el doctor en Farmacia y graduado en Nutrición José Miguel Soriano y la periodista especializada en ciencia y salud Cristina Sáez debatirán en la charla '¿Comeremos insectos en los platos gourmet del futuro?'.

En ella, Soriano responderá a preguntas sobre cómo se crían estos insectos, qué especies son comestibles y se darán ejemplos de alimentos elaborados con insectos y las ventajas ambientales de su producción. También se abordarán las barreras culturales y legislativas que dificultan la aceptación en muchas regiones del mundo.

Este mismto día y a la misma hora llegará la conferencia 'La trágica muerte de Sócrates. El legado socrático', a cargo del profesor de Filosofía Griega de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Francesc Casadesús, en el marco del 'XXIV Curso del Aula de Humanidades. Sócrates: vida y pensamiento del primer filósofo humanístico'.

En esta sesión, se examinarán las causas del proceso, las argumentaciones en su condena y las diversas lecturas sobre el significado de su gesto final. También se reflexionará sobre el legado socrático, como la actitud que tuvo ante la muerte y su insistencia en la búsqueda de la verdad han modelado la ética y la pedagogía filosófica hasta la modernidad.

Ya el viernes, a las 19.00 horas, llegará otra conferencia titulada 'Ulises filósofo. El sabio errante y los pensadores griegos', que pronunciará el profesor de Filosofía Griega de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Pajón.

La figura mítica de Odiseo atrajo la atención de algunos filósofos. En esta conferencia, tratará la manera en que estos pensadores construyeron, alrededor de la figura del héroe homérico, las cosmovisiones respectivas.

Este mismo día a las 18.00 horas y el sábado a las 10.30 y a las 12.30 horas se ofrecerá el taller '¿Por qué nos tenemos que poner crema solar? Investigamos sobre la radiación ultravioleta', orientado a los mayores de diez años.

En este taller, se investigarán diferentes cremas protectoras y varios objetos que pueden ayudar a filtrar la radiación ultravioleta o UV.

El sábado a las 11.00 y las 16.00 horas y el domingo a las 11.00 horas, se impartirá otro taller para mayores de cuatro años denominado 'Artefacto: una casa objeto'

En este taller, se convertirán las estructuras de madera de un artefacto en un 'collage' que irá tomando la forma de una casa objeto. El encuentro de inspira en la película de los arquitectos Ray y Charles Eames 'House: After five years of living' (1955), con el que se descubrirá que una casa tiene una doble forma, al actuar como contenedor y como contenido. Jugando con los bloques geométricos, se explorarán los conceptos de espacio, volumen, forma y color.