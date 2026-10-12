Cala Rajada reunirá hasta el viernes a unos 130 expertos en una conferencia internacional sobre grandes crustáceos

Archivo - Un individuo juvenil de langosta, en una foto de archivo. - ANABEL MUÑOZ - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 13ª edición de la International Conference and Workshop on Lobster Biology and Management (ICWL 2026), que se celebra en Cala Rajada hasta el 16 de octubre, contará con la participación de cerca de 130 personas de 17 países para debatir sobre la biología, la conservación y la gestión de los grandes crustáceos.

El congreso, organizado conjuntamente por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), organismo dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, servirá para compartir los últimos avances científicos sobre especies como la langosta roja, el bogavante o la cigarra de mar, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Durante la inauguración de este lunes, el conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado especialmente la vinculación de Baleares con la langosta y con la pesca artesanal.

"Hablar de langosta en Baleares es hablar de ciencia pero también de historia, de cultura, de territorio y de mar. Es una especie estrechamente vinculada a las comunidades pesqueras y, precisamente por ello, conocerla mejor es imprescindible para gestionarla y conservarla", ha señalado el conseller.

El ICWL 2026 se celebra del 11 al 16 de octubre en Cala Rajada. La inauguración oficial ha tenido lugar en el Centro Cultural Cap Vermell y también han asistido representantes del comité organizador, la alcaldesa de Capdepera, Núria García, y el delegado institucional del CSIC en Baleares, Gotzon Basterretxea. Durante el resto de jornadas, la gerente del Irfap, Amalia Grau, participará en representación del Instituto.

El programa científico aborda ámbitos muy diversos relacionados con los grandes decápodos, desde la acuicultura y la producción de juveniles hasta los procesos oceanográficos y el cambio climático, la patología, la fisiología, la neurobiología, la genética y la conectividad, así como las pesquerías, la evaluación de los 'stocks', la dinámica de poblaciones, la reproducción y los procesos de reclutamiento.

Uno de los ejes del encuentro será precisamente la conexión entre el conocimiento científico y la gestión pesquera. El miércoles, el congreso acogerá un taller con pescadores y una mesa redonda internacional en la que pescadores, organizaciones de productores, científicos y gestores de todo el mundo compartirán experiencias sobre la gestión, la comercialización y la certificación de las pesquerías de grandes crustáceos.

En este sentido, Simonet ha recordado que Balears son la única región de España donde subsiste una pesquería específicamente dirigida a la langosta, muy vinculada a la flota artesanal y ha puesto el acento en la necesidad de que el conocimiento científico y la experiencia de los pescadores avancen conjuntamente.

"La ciencia aporta conocimiento; los pescadores, la experiencia de quien sale cada día al mar y la Administración aporta capacidad de gestión. Se necesitan a las tres partes para afrontar los retos de futuro", ha afirmado.

La pesca de la langosta en Baleares está sometida a un periodo de veda de siete meses y, desde 2025, se gestiona mediante un modelo de cogestión en el que participan conjuntamente el sector pesquero, la comunidad científica y la Administración.

El Irfap, mediante el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia), tiene una trayectoria de investigación marina que se remonta a 1982. Sus instalaciones también han acogido investigaciones sobre la langosta, en los que se incluyen trabajos de marcaje y de mantenimiento en cautividad desarrollados en colaboración con diferentes investigadores. Esta trayectoria continúa actualmente gracias a la cooperación con el Centro Oceanográfico de Baleares del IEO-CSIC y otras instituciones científicas.

El programa del ICWL 2026 también incluye una sesión específica dedicada al cangrejo azul, especie invasora del Mediterráneo, con algunos de los principales especialistas internacionales en cultivos, genética, patologías, crecimiento, ecología y pesquerías de esta especie.