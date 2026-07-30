El calentamiento del mar en 2025 afectó a praderas profundas de posidonia en la bahía de Talamanca

Archivo - Imagen de una posidonia oceánica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

EIVISSA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red de sensores de temperatura instalados por el GEN-GOB en la bahía de Talamanca han confirmado que en 2025 el calentamiento del mar alcanzó a las praderas profundas de posidonia oceánica.

En un comunicado, el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza y Formentera Preservation ha explicado que la entidad ha analizado los datos recogidos durante 2025 por la red de sensores. El sensor situado a 11,5 metros de profundidad registró 39 días con temperaturas máximas diarias superiores a los 28ºC, el umbral a partir del cual aumenta la mortalidad de esta planta marina.

En superficie, el sensor instalado a cuatro metros contabilizó ese mismo año 45 días por encima de ese límite, lo que indica que las altas temperaturas están alcanzando las praderas más profundas de posidonia y no sólo las capas superficiales del mar.

La evolución de los datos muestra que, tras el descenso registrado en 2024, las temperaturas del mar volvieron a alcanzar en 2025 valores muy similares a los de 2023. En el sensor situado a cuatro metros de profundidad, las temperaturas máximas diarias superaron los 28ºC durante 46 días en 2023, descendieron hasta 24 días en 2024 y volvieron a aumentar hasta 45 días en 2025.

En el sensor situado a 11,5 metros de profundidad, la evolución fue aún más acusada, y tras registrar 32 días por encima del umbral en 2023 y nueve días en 2024, alcanzó 39 días en 2025, más de cuatro veces la cifra registrada el año anterior.

"La temperatura del mar está alcanzando valores que hace años eran excepcionales y ahora empiezan a repetirse cada temporada", han alertado desde el Observatorio de Sostenibilidad.

Actualmente, el GEN-GOB mantiene una red de siete sensores de temperatura distribuidos en seis praderas de posidonia de Eivissa.

Además del incremento del número de días por encima del umbral crítico, ambas estaciones muestran también una tendencia cada vez más parecida. En 2023, el sensor situado a cuatro metros registró 46 días con temperaturas superiores a 28ºC, mientras que el que está a 11,5 metros contabilizó 32, una diferencia de 14 días. En 2025, esa diferencia se redujo a sólo seis días, con 45 y 39 días, respectivamente.

Según el análisis realizado por el Observatorio, la capa de separación de las aguas cálidas de las más frías se está desplazando hacia capas más profundas durante el verano.

Desde el Observatorio, además, han destacado el adelanto del episodio de mayor calentamiento del año pasado. Mientras que en 2023 la temperatura máxima del mar se registró el 24 de agosto y en 2024 el 13 de agosto, en 2025 el pico anual llegó el 6 de julio, más de un mes antes que el año anterior.

La entidad ha afirmado que, aunque no sea posible actuar directamente sobre el aumento de la temperatura del mar, sí se pueden reducir otros impactos que afectan a la posidonia.

"No podemos enfriar el mar, pero sí proteger la posidonia. Debemos actuar frente a las malas prácticas de navegación, el fondeo incontrolado, los vertidos y la contaminación costera, mejorando también el impacto de los emisarios y de las descargas de salmuera. Esta planta es la base de nuestros ecosistemas y una pieza esencial del paisaje de Eivissa. Cuidarla y reducir nuestra huella de carbono también es aumentar nuestra resiliencia frente al cambio climático", han concluido desde el Observatorio.