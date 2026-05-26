Calvià, CaixaBank y CAEB acercan la FP a las empresas para avanzar la transición al turismo premium. - CAIXABANK

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Dualiza, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y el Ayuntamiento de Calvià han organizado este martes un Desayuno Dualiza en el Centro Universitario de Calvià (CUC) para reunir a empresas y centros de Formación Profesional con el objetivo de impulsar la captación de talento cualificado en un momento clave para la evolución económica del municipio.

El encuentro ha servido para abordar uno de los principales retos que afronta el tejido productivo local, en relación a disponer de profesionales cada vez más especializados que permitan sostener la transformación del modelo turístico hacia propuestas de mayor valor añadido.

En este contexto, la FP Dual se ha consolidado como una herramienta estratégica para anticiparse a las necesidades del mercado laboral y mejorar la empleabilidad.

La bienvenida ha corrido a cargo de representantes de CAEB, CaixaBank Dualiza, el Ayuntamiento de Calvià y la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa de Baleares, que han puesto en valor el momento de transformación que vive actualmente la Formación Profesional, especialmente tras la implantación de la nueva Ley Orgánica de FP y el nuevo modelo de aprendizaje en empresa.

Durante la jornada, celebrada en formato de desayuno de trabajo, los participantes han intercambiado experiencias, detectado necesidades y explorado vías de colaboración directa entre centros educativos y empresas.

La agenda ha incluido espacios de presentación, dinámicas de trabajo en grupo y reflexión conjunta para identificar tanto los elementos que impulsan el desarrollo de la FP Dual como las barreras que todavía dificultan su implantación.

Entre las principales conclusiones, empresas y centros han coincidido en la importancia de reforzar la conexión entre formación y realidad productiva, mejorar la comunicación entre los distintos agentes y avanzar hacia modelos más flexibles que faciliten la incorporación del alumnado a las compañías.

Asimismo, se ha subrayado el papel clave de los tutores de empresa y la necesidad de seguir profesionalizando su función como elemento diferencial en la calidad de la formación.

El encuentro ha permitido también contextualizar estas necesidades en la realidad económica de Calvià, un municipio marcado por el peso del turismo, que concentra la mayor parte de la actividad y condiciona el perfil de la demanda laboral.

En este entorno, sectores como la hostelería, el comercio o los servicios vinculados al visitante continúan generando la mayor parte de las oportunidades de empleo, con especial demanda de perfiles como camareros, personal de limpieza, cocineros, recepcionistas o vendedores.

Sin embargo, el actual proceso de reposicionamiento del destino hacia un modelo más cualificado y desestacionalizado está generando nuevas necesidades.

La apuesta por un turismo premium, con más peso de hoteles de alta gama, experiencias diferenciadas y servicios avanzados, está elevando el nivel de exigencia en términos de cualificación, idiomas, competencias digitales y atención al cliente.

De hecho, las empresas participantes han mostrado sus dificultades para encontrar perfiles bilingües, y han subrayado la escasez de personal en turismo y sociosanitario, la falta de perfiles administrativos con buenas competencias personales, y la necesidad creciente de soft skills; insistiendo que la mayoría prioriza la actitud y capacidad de aprendizaje por encima de experiencia previa.

En este escenario, según han destacado, la Formación Profesional está llamada a desempeñar un papel clave como vía para dotar al mercado laboral de perfiles capaces no solo de cubrir la demanda actual, sino de acompañar la evolución futura del municipio hacia un modelo más competitivo, sostenible y estable a lo largo del año.

Los participantes han coincidido en que el fortalecimiento de espacios de diálogo como este Desayuno Dualiza resulta esencial para construir una respuesta conjunta a estos retos, alineando la oferta educativa con las necesidades reales de las empresas y facilitando itinerarios formativos que permitan a los jóvenes acceder a empleos de mayor calidad.