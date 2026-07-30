Calvià inaugura la primera fase de la modernización del bulevar de Peguera e iniciará las nuevas obras en noviembre

Representantes de distintas instituciones en la inauguración del nuevo bulevar de Peguera. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha inaugurado la primera fase de la reforma y mejora del bulevar de Peguera, que se ha ejecutado durante el invierno en un tramo de 300 metros desde la esquina con la calle Gavines hasta el inicio del bulevar, y ha anunciado que en noviembre se reanudarán las obras para la segunda fase.

Según ha informado el Consistorio, las obras han consistido en asfaltar y renovar las aceras, mejorar el alcantarillado y la red de suministro de aguas regeneradas e instalar nuevo mobiliario urbano y de jardinería.

También se ha dotado de nueva tecnología al bulevar para que se integre en el proyecto de destino turístico inteligente, incluyendo cámaras, sensores de aparcamiento y otros dispositivos para gestionar y controlar el espacio en tiempo real.

Las obras han contado con un presupuesto de 3,25 millones de euros, de los cuales dos millones proceden de fondos Next Generation y el 1,25 restante del Impuesto de Turismo Sostenible.

El Ayuntamiento ha asegurado que la segunda fase de la modernización del bulevar continuará el próximo invierno --previsiblemente en noviembre-- y que se encuentra en proceso de adjudicación con una inversión que ascenderá a 700.000 euros aportados por el Consell de Mallorca.

En esta segunda fase se recuperará la plaza de la calle Ratolí, que pasará a ser una zona ajardinada peatonal y que quedará integrada en el entorno del bulevar

Al margen del bulevar, también se ha inaugurado la renaturalización de la pinada con un presupuesto de 600.000 euros que ha servido para construir un murete perimetral de piedra, reformar senderos e instalar nuevo mobiliario urbano.