Calvià recuerda a los dos guardias civiles asesinados por ETA en el 17º aniversario del atentado

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, lleva una ofrenda floral al monolito en honor a Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por ETA en Palmanova. - CAIB - Archivo

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Calvià recordará este jueves a los dos guardias civiles asesinados por ETA en Palmanova, Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García, cuando se cumplen 17 años del que fuera el último atentado mortal de la banda terrorista en territorio español.

Durante el acto de homenaje, que tendrá lugar a partir de las 09.00 horas en la calle Diego Salvá Lezaun, el mismo lugar donde se produjo el atentado, se realizará una ofrenda floral y se descubrirá un monumento en recuerdo de los fallecidos.

Está prevista la asistencia de los padres de Diego Salvá Lazaun, Toni Salvá y Montse Lazaun, quienes estarán acompañados por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

También participarán en el homenaje el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general de brigada Alejandro Hernández; y otras autoridades políticas, militares y policiales, así como representantes de la sociedad civil balear.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no asistirá al acto de homenaje debido a que por la mañana asistirá a la celebración de las fiestas de San Abdón y San Senén de Inca.

Sí que acudirá a una misa en memoria de Diego Salvá Lezaun que se celebrará a las 19.30 horas en la iglesia de la Santa Cruz de Palma, que ha sido encargada por la familia de la víctima.

UN TRICORINIO DE HIERRO

El monumento que se descubrirá por la mañana, diseñado por el artista local Carlos Terroba, es un tricornio de la Guardia Civil elaborado en hierro y asentado sobre una base de marmolina blanca. La pieza tiene una altura de 110 centímetros y un peso aproximado de 207 kilos, y cuenta con un sistema de iluminación interior e indirecta en tonos verdes.

La acompaña una placa donde se plasmará por escrito el recuerdo a las víctimas, buscando crear un espacio de recogimiento y respecto, ha indicado el Ayuntamiento de Calvià.

"Calvià no olvida un atentado que asesinó a dos guardias civiles jovencísimos, no olvida en tanto no esté resuelto ese crimen", ha subrayado Amengual.

17 AÑOS DEL ATENTADO

Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada fueron asesinados por ETA el jueves 30 de julio de 2009, mediante una bomba lapa situada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil enfrente del cuartel de Palmanova. Fue el segundo atentado perpetrado por ETA en menos de 24 horas: el día anterior, había explotado una furgoneta bomba frente a una casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos.

El vehículo del atentado en Palmanova, un Nissan Patrol, estaba aparcado en la calle. La explosión de la bomba lapa, adosada a los bajos del todoterreno, se produjo a las 13.50 horas.

Tras la explosión, se cortaron todos los accesos a Palmanova y las autoridades iniciaron en las Islas la 'operación Jaula'. Se cerraron el aeropuerto de Palma y todos los puertos de las Islas con el objetivo de impedir la salida de los terroristas

En otro vehículo, un perro de la Guardia Civil encontró una segunda bomba-lapa, asida con bridas a los bajos del coche, que fue detonada de forma controlada por los artificieros del Gedex. Tenía un temporizador preparado para activarse a partir de una determinada hora de la mañana del jueves, lo que alejaba la hipótesis de que los terroristas hubieran accionado la bomba con un mando a distancia, y abría la posibilidad de que ya hubieran abandonado la isla cuando explotó la bomba que mató a los dos guardias civiles.

Carlos Sáenz de Tejada, de 28 años, era de Burgos, y Diego Salvá, de 27, era natural de Pamplona, pero residía en Palma desde hacía años. Unos meses antes del atentado, Diego Salvá había estado ingresado en la UCI por un grave accidente de tráfico. El día del atentado se reincorporaba al cuerpo.

Hasta julio de 2009, ETA nunca había conseguido matar en Baleares, lugar donde sí había intentado atentar en dos ocasiones contra el Rey. Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada fueron las últimas víctimas mortales de la banda terrorista en España.