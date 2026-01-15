Cambio en el cartel del tardeo de Sant Sebastià: actuarán DJ Ángel Olivero, Aina Losange y Sideways

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tardeo de Sant Sebastià de este sábado en la plaza Joan Carles I contará finalmente con la participación de los DJ Ángel Olivero, Aina Losange y Sideways, así como de la agrupación Tardeo Palma DJ's.

Por motivos ajenos al Ayuntamiento y tras el proceso de adjudicación, los artistas previstos para esta plaza han sido finalmente adjudicados a Deejaysgrup, dado que la empresa inicialmente seleccionada no presentó correctamente la documentación.

Así lo ha informado el Ayuntamiento este jueves en una nota de prensa, en la que ha recordado que el tardeo se celebrará también en la plaza Major, que por su parte acogerá propuestas musicales como Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

Los conciertos de Sant Sebastià arrancarán este viernes en la plaza de España, con el inicio oficial del programa musical y el concierto de Crystal Fighters como cabeza de cartel.