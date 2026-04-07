Campaña de la Renta 2026 en Baleares: tres novedades fiscales y 24 deducciones autonómicas

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PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2025 se inicia este miércoles y, en el caso de Baleares, arranca con hasta 24 deducciones autonómicas.

En esta campaña hay tres novedades fiscales, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación:

- Nueva deducción para compensar hasta un 40% -con un límite de 500 euros- de los gastos de los propietarios de un inmueble ocupado ilegalmente, o sobre el cual se haya suspendido el desahucio por encontrarse el arrendatario en situación de vulnerabilidad económica.

Entre los gastos deducibles se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles; los suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones; o los gastos asociados a procedimientos judiciales para recuperar la posesión del inmueble.

- Los autónomos se equiparan a las familias numerosas y monoparentales en tres deducciones fiscales: por adquisición de libros de texto, por gastos de conciliación relacionados con descendientes o acogidos menores de seis años y por el alquiler de la vivienda habitual.

Esta equiparación permitirá a los autónomos beneficiarse de mayores ahorros en las deducciones y acogerse a ellas con la posibilidad de incrementar el límite máximo de renta en un 20%.

- En esta declaración de la renta el porcentaje mencionado del 20% se incrementa al 30% para las familias numerosas de categoría especial, favoreciendo así a aquellos núcleos familiares con mayor carga económica.

DEDUCCIONES CREADAS Y MEJORADAS

A lo largo de la legislatura, el Govern ha creado ocho deducciones autonómicas -un tercio de las 24 que se pueden aplicar- por nacimiento, por adopción, por gastos relativos a personas mayores de 65 años, para el fomento del autoempleo, por la ocupación de plazas de difícil y muy difícil cobertura, para el arrendador de bienes inmuebles destinados a vivienda permanente (la cual incentiva que se saquen viviendas vacías al mercado de alquiler), para cubrir los gastos derivados de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y la ya mencionada deducción para cubrir los gastos de inmuebles ocupados ilegalmente.

Además, el Govern mejoró cinco deducciones ya existentes en los primeros meses de legislatura, con el fin de que el mayor número de rentas medias y bajas pudiera beneficiarse, entre ellas la deducción por el alquiler de la vivienda habitual, por la adquisición de libros de texto, por gastos de conciliación relacionados con descendientes o acogidos menores de seis años, por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia y para compensar el incremento del coste de las hipotecas de interés variable.