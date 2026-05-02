Campos acogerá la III Feria Artesana de Primavera el próximo 10 de mayo

Cartel de la III Fira Artesana de Primavera que se celebrará en Campos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Artesana de Primavera, impulsada por el Consell de Mallorca, se celebrará el domingo 10 de mayo en la calle Convent de Campos, en el marco de la tradicional Feria de Mayo del municipio.

El encuentro reunirá a artesanos acreditados por la institución insular, que han sido seleccionados según criterios de calidad, trayectoria y formación, con el objetivo de "ofrecer un espacio de referencia para la exposición y comercialización de productos de elaboración propia".

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha resaltado que entre las condiciones de participación destaca la obligación de disponer de la acreditación artesana en vigor y garantizar que las piezas han sido elaboradas por los mismos participantes. Además, una parte de las plazas se reservará a profesionales del municipio anfitrión para reforzar el arraigo territorial de la iniciativa.

Como elemento destacado, habrá un estand dedicado a la marca de garantía impulsada por el Consell, Moda Artesana de Mallorca, que se presentó oficialmente el 27 de febrero con un desfile en el Teatre Principal de Palma.

La marca tiene el objetivo de proteger, impulsar y proyectar la moda artesana como una expresión cultural contemporánea de la isla y está conformada por 18 artesanos de cinco familias, como tejidos y confección, joyería y ornamentación, piel, llata y calzado.

"Se trata de una apuesta decidida por la calidad, la tradición y el trabajo hecho a mano, en un contexto global marcado por la producción masiva y la homogeneización", han resaltado.

La jornada tendrá lugar entre las 09.00 y las 15.00 horas y coincidirá con la Feria Ganadera de Campos, lo que convertirá el municipio en un punto neurálgico para residentes y visitantes interesados en la tradición, la artesanía y el producto local.