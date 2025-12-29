Campos (Vox) llama a "aprovechar" la manifestación de "los separatistas pancatalanistas" y MÉS estudia acciones legales

Archivo - Cientos de personas durante la Diada en Mallorca, a 30 de diciembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha llamado a "aprovechar" la oportunidad de que "los separatistas pancatalanistas" se manifestarán este martes en Palma y MÉS per Mallorca estudia emprender acciones legales por unas palabras que ha considerado que pueden se constitutivas de un delito.

"Este día sabemos que en Palma los separatistas pancatalanistas están todos en el mismo sitio. Estas oportunidades habría que aprovecharlas", ha escrito Campos este lunes en su cuenta de la red social X.

En el mensaje ha adjuntado los carteles de la movilización por la Diada de Mallorca y ha citado expresamente a la Obra Cultural Balear (OCB), a Joves de Mallorca per la Llengua, a la CUP, al STEI y al propio MÉS per Mallorca.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han expresado su "condena más rotunda" a unas palabras que, a su parecer, "constituyen una amenaza intolerable en una sociedad democrática" y son "irresponsables, peligrosas e impropias de un cargo público".

Aunque han dicho "no tener miedo del fascismo ni de sus intimidaciones", desde MÉS han denunciado públicamente que las palabras de Campos suponen un "señalamiento explícito que puede poner en riesgo la seguridad de las personas y las entidades mencionadas, fomentando el odio y la confrontación".

Es por ello que han advertido que harán responsable directo a Campos de cualquier incidente, agresión o alteración del orden público que pueda producirse como consecuencia de estas declaraciones y que no descartan emprender acciones legales al considerar que podrían ser constitutivas de delito.

MÉS per Mallorca ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación de manera pacífica, cívica y masiva y, "ante la extrema derecha y los discursos de odio", ha reafirmado su compromiso con la democracia, las convivencia y una Mallorca "libre, diversa y respetuosa con los derechos y las libertades colectivas".