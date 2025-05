Cañadas recuerda a Prohens que "todo lo que ha podido aprobar" de su programa de gobierno "ha sido gracias Vox"

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha recordado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "todo lo que ha podido aprobar" de su programa de gobierno "ha sido gracias a Vox".

Cañadas ha respondido así, este lunes, en rueda de prensa, a las palabras de la presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, quien, este domingo, en una diada familiar organizada por el partido, en el Parc de la Mar, para conmemorar los dos primeros años de legislatura, destacó que durante éstos 24 meses habían "puesto en marcha el 90% de programa de gobierno" del PP y lo habían hecho "solos" porque "en la oposición están perdidos, sin autocrítica".

"Pues no se como lo han hecho, por que no tiene mayoría absoluta", ha dicho Cañadas. "Supongo que en un acto de campaña, con esa vehemencia que se suele usar y con estas grandilocuencias, se ha olvidado de que todo lo que ha podido aprobar --de su programa de gobierno-- ha sido gracias al grupo parlamentario de Vox, desde su investidura hasta el último decreto que se ha presentado".

"Está claro que ella tiene que hacer su campaña, que de hecho lo hacen, y estos discursos de autobombo, pero el PP y todos los ciudadanos creo que son conscientes que sin Vox no hubieran conseguido nada, ni aprobar nada", ha añadido.

De hecho, ha finalizado, "lo único que no han aprobado ha sido con la izquierda, que ha sido derogar la ley de memoria histórica, y muchas cosa de lengua que, por error, se aprobaron".

De este modo, la portavoz parlamentaria de Vox ha evitado darle más importancia a esta cuestión. "No es que se haya olvidado de nosotros, si no que, claro, no le interesa al PP dar a entender que, gracias a la fuerza y al sentido común y a todo lo que se ha luchado para que se aprobaran cosas de nuestro programa, pues ella --la presidenta Marga Prohens-- y el PP han podido aprobar todo lo que han aprobado".