Cancelación del Reggaeton Beach Festival: los afectados pueden reclamar las entradas y gastos como hoteles o vuelos

Fotografía de una edición del Reggaeton Beach Festival - FIRA ALACANT

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha asegurado que los afectados por la cancelación del Reggaeton Beach Festival pueden reclamar el importe íntegro de la entrada y otros gastos que la anulación les haya podido suponer.

Consubal, en un comunicado, ha señalado que la empresa no puede retener a los clientes afectados ningún tipo de importe por gestión u otras causas.

También, siempre según la organización, el festival deberá reintegrar cualquier otro gasto que los clientes hayan realizado y que se vaya a ver afectado, como los vuelos, los hoteles o los vehículos de alquiler.

Las reclamaciones se deberían iniciar contra la empresa organizadora, en el caso de que se hayan comprado las entradas directamente, o, en su caso, contra enterticket.es, comercializadora de la venta del festival.

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha pedido a las administraciones autonómicas una "mayor implicación" en estos procesos de reclamación, facilitando información y poniendo medios a disposición de los afectados para realizar las posibles reclamaciones. Al mismo tiempo, ha considerado, la empresa organizadora debería ofrecer mas información sobre la cancelación y las vías para reclamar.