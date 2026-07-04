Los candidatos socialistas animan a la ciudadanía a sumarse a "la ilusión y las soluciones"

Amanda Fernández, Rosario Sánchez y Iago Negueruela. - PSIB

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos socialistas en las próximas elecciones al Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, Rosario Sánchez, Amanda Fernández y Iago Negueruela, respectivamente, han animado a la ciudadanía a sumarse "a la ilusión y las soluciones".

Sánchez ha asegurado que "el cambio ya está en marcha" en la comunidad, después de haber perdido "demasiado tiempo" con un PP "depredador" liderado por Prohens.

La candidata al Govern, según ha señalado la formación en un comunicado, quiere ser "la presidenta de las soluciones", con un proyecto que quiere devolver la vivienda a los residentes y no a los fondos buitre, y que la sanidad sea pública, para todos.

Rosario Sánchez ha destacado la necesidad de recuperar lo que es justo, en relación a "oportunidades, vivienda y futuro".

Sánchez ha publicado un video en redes sociales junto a Fernández y Negueruela para comentar los principales puntos que centrarán las respectivas candidaturas de cambio.

En este sentido, Negueruela ha hecho hincapié en el hecho de que queda menos de un año "para tener un transporte público eficaz y de 24 horas, pensado para los residentes", del mismo modo que queda un año "para expulsar a Airbnb y no a los vecinos; para contar con barrios seguros y limpios y para adaptarnos al cambio climático".

"Entre todos y todas tenemos que recuperar el orgullo de vivir en esta maravillosa ciudad", ha afirmado Negueruela.

Amanda Fernández, por su parte, se ha comprometido a hacer posible volver a una Mallorca "que aprecia la cultura, la lengua y las raíces", donde cada pueblo importa y no se destruye el territorio.

"Porque es Trenc, la Serra de Tramuntana, nuestra manera de vivir, no están en venta", ha concluido.

Los tres candidatos explicarán con detalle cada proyecto socialista en la cena que la Federación Socialista de Mallorca está organizando en la Cooperativa Juventud, que se celebrará el 17 de julio.

"Los socialistas y las socialistas celebraremos el que somos, un partido con ilusiones y buenas propuestas", han asegurado. Y esta ilusión se concreta a "el luchar por la alegría y la esperanza" por qué ha llegado "la hora de las soluciones", han concluido.