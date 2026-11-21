El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, este sábado en Calvià. - PSIB

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha dicho que las pensiones están garantizadas y ha defendido la sostenibilidad del sistema.

De este modo se ha expresado el también ministro de Economía, Comercio y Empresa durante su participación en un acto de campaña celebrado este sábado en la localidad mallorquina de Peguera (Calvià).

Cuerpo, quien recientemente también asumió la cartera de Transportes, ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad y confianza" a los centenares de afiliados que han acudido al auditorio del Casal de Peguera. "Las pensiones están garantizadas porque el sistema es sostenible", ha afirmado.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, también ha garantizado que los pensionistas no perderá poder adquisitivo porque las actualizaciones se hacen de acuerdo con el IPC. El vicepresidente ha contrapuesto este sistema "sólido" con las "incertezas" del PP y de Vox al proponer un sistema mixto de pensiones.

La defensa de la sostenibilidad del sistema de pensiones de Cuerpo llega dos días después de que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirmara en el debate electoral --después de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, le inquiriera por unas declaraciones de la portavoz 'popular' Esther Muñoz en las que dijo que el sistema iba a "petar"-- que era Cuerpo quien se había manifestado en ese sentido.

El ministro también ha hablado de la prórroga del impuesto a la banca anunciado la mañana de este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha calculado que, de este modo, se ingresarán unos 1.400 millones de euros que se "reinvertirán" en políticas de vivienda.

Cuerpo, en clave electoral, ha señalado que "el camino" rumbo a los comicios del próximo 29 de noviembre "está empezado, pero no ha acabado" y ha llamado a la movilización. ARMENGOL, SOBRE VIVIENDA

La candidata del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha considerado que solo con un nuevo Gobierno liderado por Sánchez se podrá "continuar mejorando en derechos para la ciudadanía" y ha puesto como ejemplo de ello los 152 millones de euros "aportados" a través del Régimen Fiscal de Baleares (REB).

"Es la diferencia entre un gobierno que recorta, como el vivido con Rajoy, y un gobierno que apuesta por proteger a la ciudadanía como primera prioridad", ha contrapuesto.

La secretaria general de los socialistas de Baleares ha defendido el trabajo que hizo al frente del Govern para intentar paliar una crisis de acceso a la vivienda que "ya se veía que iría creciendo" y ha criticado a la actual líder autonómica, Marga Prohens, de "no haber adoptado ninguna medida". Ni tan solo, ha remarcado, ha estado dispuesta a aplicar la ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas y topar los precios del alquiler.

"Pedimos el voto a todo el mundo, salid a convencer a la gente con pasión y energía. Estoy convencida de que ganaremos, lo vimos en el mitin con Sánchez, donde muchísima gente estuvo con nosotros y movilizada, con esperanza, ilusión y ganas de seguir creciendo en derechos individuales y colectivos", ha concluido Armengol.

En el acto, acompañando a Cuerpo y a Armengol, también ha estado la candidata de la coalición Acord de Progrés al Senat per Mallorca, la socialista Catalina Cladera. Además, se han dejado ver los futuros candidatos a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, y de Calvià, Alfonso Rodríguez, y al Consell de Mallorca, Amanda Fernández.