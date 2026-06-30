Carlota Ariza, nueva directora insular de Asistencia Municipal del Consell de Mallorca en sustitución de Beatriz Camiña

La nueva directora insular de Asistencia Municipal del Consell de Mallorca, Carlota Ariza. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha nombrado a Carlota Ariza Pérez nueva directora insular de Asistencia Municipal del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, en sustitución de Beatriz Camiña, que ha presentado su dimisión por motivos profesionales.

El nombramiento de Carlota Ariza (Palma, 2000) se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha informado la institución insular en un comunicado.

La hasta ahora directora insular Beatriz Camiña ha presentado su dimisión por motivos estrictamente profesionales, para volver a su carrera funcionarial como técnica superior de Seguridad Social.

Ariza es licenciada en Derecho por la Universidad de las Illes Balears (UIB) y ha cursado el máster profesional en Abogacía en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.

Actualmente desempeña el cargo de regidora en el Ayuntamiento de Marratxí de las áreas de Trabajo, Ocupación, Formación y Juventud, funciones que desempeña desde el inicio de la legislatura.

La directora insular se incorpora al Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, que lidera Pilar Amate, para continuar impulsando políticas en materia de formación y de apoyo a los ayuntamientos de Mallorca.

Amate ha agradecido a Camiña "el excelente trabajo" que ha realizado en estos tres años, llevando adelante la modificación de dos reglamentos insulares, la creación de dos consejos asesores y la firma de diversos convenios de colaboración en materia de formación, entre otros logros.