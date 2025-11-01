Carme Bosch clausura el congreso 'Diálogos por la salud mental, relaciones que transforman'

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Mental del Govern balear, Carme Bosch, ha clausurado el II Congreso Internacional sobre 'Nuevos Paradigmas en Salud Mental: Diálogos por la salud mental, relaciones que transforman', organizado por 3 Salut Mental.

Así lo ha informado la Conselleria de Salud, este sábado, en una nota de prensa, en la que ha compartido que durante dos días Cala Millor ha sido el epicentro internacional de la salud mental por dónde han pasado algunas de las figuras más relevantes y de referencia internacional en el ámbito de la salud mental como Kenneth Gergen, Harlene Anderson, Jaakko Seikkula, Jukka Hakola y Sofia Calcena y que, como ha dicho la directora general de Salud Mental "comparten una convicción común: es hora de cambiar el paradigma en cuanto a la percepción y el abordaje de la salud mental".

Carme Bosch ha hecho referencia al Plan estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de las Baleares para los años 2025-2030, presentado hace unas semanas, y ha destacado lo que supone, precisamente, de cambio de paradigma en la gestión de la salud mental: un plan que apuesta por la conexión comunitaria y una mayor humanización en la atención.

Según ha señalado Bosch, se trata de un nuevo modelo de atención integral, comunitaria e intersectorial centrado en la persona, en la prevención, en la promoción del bienestar emocional ante una realidad compleja y cambiante que obliga a ser flexibles y estar abiertos, precisamente, a nuevos marcos teóricos e iniciativas en el ámbito de salud mental y que han sido el objeto de este congreso. "Porque el diálogo, el conocimiento y compartir experiencias nos enriquece en el objetivo común de dar una respuesta integral, comunitaria y multidisciplinar a las personas con problemas de salud mental más allá de su diagnóstico", ha dicho.

El nuevo plan estratégico no solo busca un cambio en el modelo asistencial sino defender el proyecto de vida de cada persona, sin estigmas y respeto de los derechos humanos, ha apuntado. "La sociedad", ha añadido, "tiene que entender que todos y cada uno de nosotros independientemente de nuestras etiquetas y diagnóstico formamos parte de la sociedad y que los derechos nos pertenecen a todos".

Por último, la responsable de Salud Mental del Govern balear ha agradecido a 3 Salut Mental y a las tres entidades que la conforman --Gira-Sol, Fundació Es Garrover y Estel de Llevant-- su compromiso, su visión transformadora y el trabajo incansable por una salud mental más humana, inclusiva y comunitaria. Asimismo, Bosch ha destacado su capacidad para tejer alianzas entre profesionales, usuarios, familiares, entidades e instituciones para avanzar hacia un modelo más próximo, respetuoso y centrado en la persona.