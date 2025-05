La carrera 'Desafío Fuerzas Armadas 2025' cortará el tráfico en calles de Palma y líneas de la EMT tendrán desvíos

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La carrera 'Desafío Fuerzas Armadas 2025' que se celebra este sábado provocará cortes de tráfico en varias calles y líneas de la EMT sufrirán desvíos a lo largo del día.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, la Policía Local cortará el tráfico rodado al paso de la carrera, que tendrá dos recorridos, en las calles Illes Balears, Camí dels Reis en dirección a Génova, Saridakis, Joan Miró y dique del Oeste.

Por su parte, la EMT ha anunciado que varias líneas de autobús sufrirán cortes intermitentes entre las 08.00 y las 17.00 horas. En concreto, se verán afectadas las líneas L1 (Portopí-Sindicat), L4 (Nou Llevant-Ses Illetes), L46 (la Bonanova - Gènova - Sindicat), L47 (Gènova - la Bonanova - Sindicat), al paso de la carrera por las rotondas de Sa Taulera, en el Camí Tramvia, el Camí dels Reis, a la altura del Camí del Tramvia y Camí Vell, y en el dique del Oeste.

Por otra parte, la L46 circulará desviada por la autopista, por el corte de tráfico en el Camí de Gènova a Sant Agustí en sentido Génova, dejando anuladas las paradas 146, 147, 148, 149, 1061 y 151 al paso de la carrera. Los autobuses de la EMT Palma recuperarán la ruta habitual en cuanto sean autorizados.

Cabe recordar que la prueba tiene dos recorridos. Por un lado, el recorrido 'Hondero balear' que seguirá el itinerario acuartelamiento Jaime II, Carretera del Coll de Sa Creu, C/Illes Balears, Camí de Ponent (Bosque Bellver), Carretera del General Ortega (Bosque Bellver), Escaleras de Sa Pujada (Bosque Bellver), Camí del Polvorí (Bosque Bellver), - Carretera antiga (Bosque Bellver), Camí dels Presoners (Bosque Bellver), Camí de la Bruixa Joana (Bosque Bellver), Saridakis, C/de la Mare de Déu de la Bonanova, C/de Fuster (Genova), Ma-1044, Plaza de Sant Salvador (Genova), C/del Rector Vives, C/de Fra Joan Bo, Camí 376 (Génova), Mirador de Na Burguesa, Camí 376 (Génova), Camí antic de Na Burguesa, C/ del Calvari, C/ de Jean Dausset, C/ Ca l'Apotecari, Camí 374 (Genova), Cementerio de Gènova, C/de Miquel Codola, Avenida Joan Miró (Cala Major), C/Bernat de Santa Eugènia, C/Infantería de Marina, Avenida Joan Miró (Cala Major), Ma-1C, C/del Dic de l'Oest, Estación Naval de Porto Pi y Castillo de San Carlos.

El recorrido 'Grifon', por su parte seguirá la ruta acuartelamiento Jaime II, carretera del Coll de Sa Creu, camí dels Reis, Son Muntaner, acuartelamiento Jaime II (PT-1), Acuartelamiento Jaime II (PT-3), acuartelamiento Jaime II (Cortafuegos PT-1), Coto de Caza, Mirador de Alzamora, Coll dels Pastors, Camí antic de Na Burguesa, C/del Calvari, C/Jean Dausset, C/Ca l'Apotecari, camí 374 (Genova), cementerio de Genova, C/Miquel Codola, avenida Joan Miró (Cala Major), C/Bernat de Santa Eugènia, C/Infantería de Marina, avenida Joan Miró (Cala Major), Ma-1C, C/Dique del Oeste, Estación Naval de Porto Pi y Castillo de San Carlos.