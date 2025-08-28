Casi el 40% de la oferta de viviendas turísticas en Mallorca que se anuncia en plataformas opera de forma irregular

Archivo - El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, y la directora insular de Turismo por la Oferta y la Calidad, Clara del Moral. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha detectado que casi el 40 por ciento de la oferta de viviendas turísticas anunciadas en las principales plataformas opera al margen del registro oficial de establecimientos y estancias de la isla, lo que supone una media mensual de cerca de 8.000 propiedades y alrededor de 42.000 plazas turísticas que funcionan sin control ni garantías y en competencia desleal con quienes cumplen la normativa.

Según ha detallado este jueves el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en rueda de prensa, el análisis se ha realizado durante 12 meses sobre cerca de 400.000 anuncios, lo que equivale a unos diez millones de datos tratados con herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial.

"Hoy se acaba la especulación y con estos datos creamos y damos un orden de magnitud y luz al problema real del alquiler turístico ilegal", ha afirmado.

El conseller insular ha señalado que los resultados muestran que 4 de cada 10 inmuebles anunciados no figuran en los registros oficiales y ha subrayado que el Consell seguirá trabajando "sin descanso" para "pasar de la opacidad de los datos a la estrategia y de la impunidad a la eficacia", con el objetivo de proteger el turismo legal y erradicar la oferta irregular.