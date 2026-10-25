Casi 6.000 personas recorren las calles de Palma en la carrera solidaria 'Mallorca En Marcha Contra el Cáncer' - AECC BALEARES

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.700 personas, muchas de ellas vestidas con camisetas de color rosa, han recorrido este domingo las calles de Palma en la carrera solidaria 'Mallorca En Marcha Contra el Cáncer'.

La prueba deportiva, organizada por la la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares, es uno de los actos destacados de la programación durante el mes de octubre con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

A través de la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', ha indicado la AECC en un comunicado, se busca poner el foco en las necesidades de las mujeres que conviven con la enfermedad y en la importancia de que se sientan cuidadas, escuchadas e informadas, y puedan participar en las decisiones que afectan a su proceso.

El presidente de la asociación en Baleares, José Reyes, ha agradecido la participación y la implicación de la sociedad mallorquina. "Ver hoy a tantas personas unidas en esta causa demuestra la fuerza de la solidaridad. Cada paso suma para seguir acompañando a las personas con cáncer, impulsar la investigación y promover la prevención", ha dicho.

La avenida de Antoni Maura ha sido el punto de encuentro de esta jornada, que ha comenzado a las 09.30 horas con la Carrera Open de 8 kilómetros (km).

La prueba ha reunido a más de 1.500 corredores inscritos y ha contado con la participación de representantes institucionales, empresas patrocinadoras y voluntariado en el corte de cinta, en la que han participado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera de Salud, Manuela García.

"Afrontar esta enfermedad es un reto colectivo que exige reforzar la prevención, favorecer la investigación y mejorar la detección precoz, sin olvidar la atención y el apoyo que necesitan tanto las personas afectadas como sus familias y acompañantes", ha dicho Galmés.

Los niños y niñas de entre 3 y 14 años han protagonizado las carreras infantiles, con distancias adaptadas a cada edad y el acompañamiento de la Pantera Rosa, mascota de la prueba. Todos han recibido una medalla conmemorativa y una pulsera con los valores del deporte.

La Caminata Popular de 4 km ha vuelto a ser uno de los momentos más participativos de la jornada. A las 11.30 horas, más de 5.000 personas han tomado la salida, 4.200 inscritos en la caminata y muchos participantes de la carrera que han repetido el recorrido acompañados de sus amigos y familiares.