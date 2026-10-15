Casi dos de cada cinco personas de Baleares tiene dificultades para llegar a fin de mes, según EAPN

Archivo - Una voluntaria de la ONG Mensajeros de la Paz entrega comida a personas necesitadas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El 9% de la población balear tiene retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca

PALMA/MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi dos de cada cinco personas de Baleares (el 37,8%) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, según el capítulo 'Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea' del XVI Informe sobre El Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN-ES, publicado este jueves.

Los datos del informe, correspondiente a 2025, indican que el 15,2% de la población de las Islas está en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope), es decir, unas 190.000 personas. Este valor supone una reducción de un punto porcentual en comparación con el año anterior.

Sin embargo, se ha registrado un ligero ascenso (+0,3 puntos) de la tasa de pobreza, que se sitúa en 2025 en el 11,6 %, es decir en torno a 145.000 personas, y también de la tasa de pobreza severa.

Esta última, --porcentaje de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta estatal-- en el archipiélago es del 6,9%, un aumento del 1,5%.

La tasa Arope infantil en el archipiélago alcanza el 23%, casi ocho puntos por encima de su media. Igualmente, todos estos valores se sitúan por debajo de la media nacional y Baleares se sitúa como la segunda comunidad autónoma con la tasa Arope más baja.

El informe señala que la vivienda representa un grave problema en Baleares y supone un factor de vulnerabilidad. En concreto, la población en riesgo de pobreza destina el 41.2% de sus ingresos a la vivienda, 2,5 veces más que el registrado de la población balear (16,4%).

El 9% de la población de Baleares ha tenido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, lo que supone 1,6 puntos porcentuales menos al registrado a nivel estatal (10,6 %) y desciende 0,4 puntos respecto a 2024.

En cuanto a la pobreza energética, el 10,3% de la población balear ha experimentado retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas, mientras que el 12,8 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

En el conjunto del país, el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en España están en riesgo de pobreza o exclusión social.

El estudio constata que el "sobresfuerzo" en el pago de la vivienda "agrava la pobreza y las desigualdades territoriales" incluso en comunidades autónomas con tasas de pobreza inferiores a la media estatal, como la Comunidad de Madrid, que registra el mayor porcentaje de población en situación de "sobreesfuerzo residencial, es decir, que destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda (un 9,9%, frente al 7,2% de media estatal)".