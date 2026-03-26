La Cátedra Banca March lanza una nueva formación para profesionales de la empresa familiar

Archivo - Estudiantes en los exteriores del Campus de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Banca March ha impulsado una formación para favorecer la continuidad de las empresas familiares en Baleares, que estará subvencionada en un 70 por ciento por fondos europeos.

Según ha informado la Cátedra Banca March de Empresa Familiar (Cbmef) en un comunicado, el programa 'Formación para accionistas, directivos y trabajadores en la empresa familiar' constará de tres créditos ECTS y tendrá una duración de 75 horas, que se impartirán en formato híbrido entre el 16 de abril y el 28 de mayo.

El curso está impulsado de manera conjunta por la Cátedra Banca March, la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF), el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y la UIB.

De esta forma, los alumnos podrán asistir presencialmente a las clases en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o conectarse a ellas en directo por internet. La formación será impartida íntegramente por el profesor Rafel Crespí Cladera, catedrático de la UIB y quien dirigió la Cátedra Banca March durante 20 años.

La subvención, financiada por el Plan Microcredenciales de los Fondos Next Generation, reduce el coste del curso desde los 550 euros hasta los 165 euros.

El programa abordará temas como la identidad y responsabilidades del accionista, la definición de valores y visión a largo plazo, los fundamentos de análisis financiero para la toma de decisiones, el equilibrio entre la familia y la empresa, y la implementación de herramientas de gobernanza clave, como el protocolo familiar o el consejo de familia.

Este programa está diseñado para proporcionar una visión práctica y reflexiva sobre el papel que desempeñan los accionistas en la continuidad y el crecimiento a largo plazo de las empresas familiares.

La solicitud ya se encuentra abierta y puede realizarse a través del portal de formación de la Fundación Universidad-Empresa Baleares (Fueib).