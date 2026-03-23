Cazan a dos hombres circulando en bicicletas eléctricas trucadas para funcionar como un ciclomotor en Palma

Las dos biciletas trucadas.
PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Palma ha denunciado a dos hombres por supuestamente conducir bicicletas eléctricas trucadas para funcionar como un ciclomotor y que podían alcanzar los 60 kilómetros por hora sin la necesidad de pedalear.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes durante un control de vehículos de movilidad personal (VMP) realizado por los agentes del Grupo de Actuación Preventiva en la calle Reis Católics, según ha informado el cuerpo municipal.
Sobre las 20.50 horas observaron a un hombre, de nacionalidad marroquí y de 32 años, que conducía lo que parecía ser una bicicleta eléctrica pero que no estaba propulsada mediante el pedaleo sino a través de una maneta aceleradora.
Al examinar el vehículo con detalle, los policías constataron que sus características técnicas correspondían más bien a las de un ciclomotor.
El hombre reconoció que no poseía ningún tipo de permiso de conducir ni seguro de responsabilidad civil. En las bases de la Dirección General de Tráfico (DGT) no consta que jamás haya obtenido ninguna licencia de conducción.
Es por ello que se le abrió una investigación como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y fue citado para un juicio rápido que se celebrará a finales de este mes de marzo.
También fue denunciado por la vía administrativa por circular sin casco, sin matrícula y sin seguro.
Mientras los agentes realizaban esta actuación interceptaron a un segundo hombre a bordo de un vehículo de características similares. Tras revisar las especificaciones técnicas, comprobaron que era capaz de alcanzar los 60 kilómetros por hora sin necesidad de pedalear, por lo que también debía ser catalogado como un ciclomotor.
El conductor, de nacionalidad india y 26 años de edad, mostró una licencia de su país natal que no es válida para conducir en España. Fue denunciado por la vía administrativa por conducir sin permiso habilitante, sin caso, sin seguro y con el vehículo sin matricular.
Ambas bicicletas eléctricas trucadas fueron retiradas por la grúa municipal y trasladadas al depósito de vehículos.