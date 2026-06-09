CCOO acusa a Azul Handling de seguir vulnerando el derecho al descanso durante la jornada de los trabajadores

Archivo - Aviones en un aeropuerto. - Christophe Gateau/dpa - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha acusado este martes a Azul Handling de seguir vulnerando el derecho al descanso de los trabajadores y de no cumplir una sentencia al respecto de un juzgado de Palma.

En un comunicado, la organización sindical ha señalado que a pesar de la firmeza de la sentencia, la empresa sigue asignando las pausas al inicio o al final del turno, "vaciando de contenido un derecho esencial para la salud laboral".

La plantilla, ha añadido el sindicato, sigue trabajando jornadas continuadas sin tiempo real para comer, hidratarse o recuperarse.

"La justicia ya ha hablado, pero Azul Handling actúa como si la ley no existiera", ha denunciado la sección sindical de CCOO.

El comité de empresa ha exigido a la compañía una planificación real y efectiva del descanso, medidas organizativas que garanticen su cumplimiento y la formación de mandos intermedios para evitar nuevas vulneraciones.

CCOO ha advertido que, si la empresa persiste en su incumplimiento, se emprenderán nuevas acciones legales y sindicales para proteger la salud y la dignidad de la plantilla.