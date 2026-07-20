CCOO acusa a la EMT de dejar sin transporte a los trabajadores del Hospital Son Llàtzer al suprimir el primer autobús

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha acusado a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma de dejar sin transporte público a cientos de trabajadores del Hospital Universitario Son Llàtzer al suprimir el primer autobús de la línea 14.

Se trata de la frecuencia que habitualmente salía a las 06.30 horas de la plaza Espanya y cuya eliminación afecta principalmente a aquellos trabajadores del centro hospitalario que comienzan su turno a las 07.00 horas, ha indicado el sindicato en un comunicado.

Entre ellos se encuentran sanitarios, personal de limpieza y mantenimiento, celadores, administrativos, personal de cocina o vigilantes de seguridad, todos ellos necesarios para "garantizar el funcionamiento del hospital las 24 horas del día".

Para la organización sindical, es "paradójico" que la EMT "dificulte el acceso al puesto de trabajo" a quienes "sostienen un servicio esencial para toda la ciudadanía".

También que el Ayuntamiento de Palma adopte una medida que va "en dirección opuesta" a la apuesta por el modelo de movilidad sostenible por el que dice apostar el Govern, pese a estar ambas administraciones gobernadas por el PP.

"No se puede pedir a la ciudadanía que abandone el vehículo privado mientras se eliminan servicios esenciales que permiten a miles de personas acudir a su trabajo. La movilidad sostenible no puede quedarse en un eslogan, debe traducirse en decisiones que faciliten el acceso al transporte público, especialmente para quienes trabajan en servicios esenciales y en horarios que no se ajustan a la jornada convencional", ha sostenido CCOO.

La supresión de esta frecuencia de la línea 14, a su parecer, comportará un aumento del uso del vehículo privado, mayores dificultades para la conciliación, un incremento de costes para las personas trabajadoras y una discriminación hacia quienes no disponen de coche propio.

Es por todo ello que el sindicato ha exigido al Ayuntamiento de Palma y a la EMT que rectifiquen esta decisión de manera inmediata y restituyan el primer servicio con destino a Son Llàtzer.

En caso contrario, estudiará las acciones necesarias para exigir la restitución de un "servicio esencial" y defender el derecho a una movilidad pública accesible.