CCOO advierte de "deficiencias" en la climatización del aeropuerto de Palma con temperaturas por debajo de los 15ºC

Archivo - Terminal B del aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado a Aena que adopte "medidas urgentes" que garanticen condiciones laborales "adecuadas" ante las "deficiencias" en la climatización del aeropuerto de Palma, donde han afirmado que se registran temperaturas inferiores a los 15ºC.

La organización sindical ha indicado que las trabajadoras les han trasladado que el frío es "insoportable" y deben trabajar "con abrigos y bufandas".

En una nota de prensa, la sección sindical de CCOO de la empresa GroundForce ha criticado que esta situación se deriva de la "inadecuada" climatización en la zona de facturación.

Esta circunstancia han asegurado que ha sido trasladada en "reiteradas ocasiones" a Aena, entidad propietaria de las instalaciones y responsable de su correcto funcionamiento.

Sin embargo, han decidido hacerlo público ante la "ausencia de respuesta y soluciones efectivas", por lo que han instado a que se tomen medidas que garanticen unas condiciones laborales "adecuadas y seguras".