CCOO advierte que el final de la temporada turística llega con un acceso a la vivienda "desorbitado"

Archivo - Recepción de un hotel. - UGT-A - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este miércoles que el final de la temporada turística ha llegado con un acceso a la vivienda "desorbitado" y una alimentación "cada día más cara", por lo que ha animado a la ciudadanía a participar en la huelga general, organizada para el próximo 11 de noviembre.

El sindicato ha lamentado en un comunicado que los sueldos son "insuficientes" para cubrir la alimentación o para poder acceder a una vivienda y ha considerado que el modelo económico y turístico de Baleares está "agotado".

La organización ha opinado que "cada vez se vive peor" en Baleares porque su economía se basa en un modelo que "favorece las élites y el rentismo". En este sentido, ha destacado que, en las Islas, tener un trabajo "no basta para vivir".

De este modo, la organización ha rechazado "discursos interesados que presentan los éxitos de una economía que colabora en el crecimiento de las desigualdades como positiva para nadie". Tampoco ha aceptado que se señalen a personas vulnerables de los "males" del archipiélago.

La organización ha relacionado esta situación con los últimos datos conocidos hoy. Según CCOO, estas cifras responden al final de la temporada turística y a los efectos de la regularización extraordinaria de migrantes.

"Se crean puestos de trabajo, la contratación indefinida continúa siendo prioritaria, pero también sube la ocupación. Esto indica un agotamiento de nuestro modelo turístico", ha subrayado el sindicato.