CCOO alerta sobre la falta de personal en las admisiones de los centros de salud

PALMA DE MALLORCA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha registrado un escrito dirigido a la Gerencia de Atención Primaria en el que alerta sobre los recortes de personal en los servicios de Admisión de los centros de Salud.

En una nota de prensa, CCOO ha asegurado que el "gran incremento" de la atención telefónica junto a la decisión por parte de la Gerencia de contratar únicamente uno o dos trabajadores por centro para cubrir los períodos vacacionales, las bajas por IT y cualquier otro permiso, sobrevenido o no, está provocando en el personal "una sobrecarga de trabajo inasumible".

Por otro lado, ha advertido de que el personal de las admisiones no dispone de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones "con dignidad y seguridad", como el del resto de las administraciones públicas, "ya que los trabajadores se ven obligados a compartir los teléfonos porque no disponen de auriculares inalámbricos, no están protegidos con mamparas adecuadas y la distancia entre compañeros no es la recomendada".

Otro dato significativo, según CCOO, es que los centros carecen de suficientes líneas de teléfono "y ni siquiera tienen instalados contestadores para informar a los usuarios de que las líneas están ocupadas".

Por este motivo, CCOO ha instado a la Gerencia de Atención Primaria a que equipare las plantillas de las admisiones a la carga de trabajo, y que ponga los medios necesarios para garantizar la salud y la integridad física de los trabajadores durante el desempeño de sus funciones.