CCOO alerta de que tener un trabajo en Mallorca ya no garantiza vivir con dignidad

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unió Insular Mallorca de CCOO ha alertado de que tener un trabajo en la isla ya no garantiza vivir con dignidad.

En un comunicado, la organización sindical ha exigido un plan urgente de vivienda pública que evite que el 90 por ciento del salario se destine al alquiler.

Han pedido también un cambio de modelo productivo que garantice trabajo estable y de calidad durante todo el año, reduciendo la estacionalidad y las jornadas inhumanas, así como la creación inmediata de una Mesa de Diálogo Social en el Consell de Mallorca, con la participación de todos los agentes sociales, para definir estrategias de desarrollo sostenible y responsable.

El sindicato ha recordado que los últimos datos de paro del mes de agosto muestran una "apariencia de bonanza laboral" en Mallorca. Cabe recordar que el número de personas desocupadas es de 22.048, con un 8,32 por ciento menos de personas paradas y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social que ya llega a las 512.873 personas.

Sin embargo, ha añadido CCOO, detrás de estas cifras hay una realidad mucho más dura de "salarios bajos, contratación mayoritariamente fija discontinua y jornadas maratonianas que condenan a las personas trabajadoras a vivir en una precariedad permanente".

"Hablamos de pleno empleo, pero bien es verdad que en Mallorca es más fácil encontrar trabajo que encontrar un techo digno. Los salarios no llegan para pagar alquileres abusivos y la mayoría de contratos solo garantizan trabajo unos meses en el año. Es un escándalo: la gente trabaja hasta la extenuación en verano y en invierno malvive. Mallorca se ha convertido en una isla de oro para los especuladores y en un desierto para las personas trabajadoras", ha lamentado la secretaria general de CCOO Mallorca, Yolanda Calvo.