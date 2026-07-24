CCOO anuncia una ofensiva ante los ayuntamientos de Baleares para desbloquear las jubilaciones parciales

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PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Baleares iniciará una ofensiva sindical en los ayuntamientos de las Islas para exigir la aplicación del complemento del Real Decreto Ley 19/2026, en vigor desde el 1 de julio, que permite contratar relevistas en el sector público y que "elimina excusas técnicas" que tenían los ayuntamientos para "bloquear" este derecho laboral.

Según ha denunciado el sindicato en un comunicado, la situación es "insostenible e injusta" ya que hay decenas de personas en las Islas que hace más de un año solicitaron formalmente su jubilación parcial anticipada. No obstante, estas solicitudes han estado "metidas en un cajón" ante la negativa de las administraciones para formalizar contratos de relevo obligatorios.

CCOO ha recordado que el Real Decreto Ley resuelve este choque normativo y que no solo permite la contratación temporal de sustitución para garantizar el servicio público, sino que también establece un régimen transitorio de urgencia vigente hasta el 1 de abril de 2027. Han explicado que, con esta herramienta, los ayuntamientos pueden utilizar contratos fijos a tiempo completo que se hayan realizado antes de abril de 2024 para vincularlos a las jubilaciones parciales solicitadas.

La coordinación del Sector Local de CCOO ha añadido que "ya no hay excusas burocráticas que valgan" y que mantener a trabajadores esperando su derecho a retirarse tras un año de demoras es una "vulneración flagrante y una falta de respeto a su salud y trayectoria laboral".

La ofensiva que CCOO iniciará consistirá en el registro masivo de un requerimiento formal dirigido a regidores de personal y departamentos de Recursos Humanos de todos los ayuntamientos de las Islas. A través de los escritos, exigen la emisión de órdenes inmediatas de contratación, activación del régimen transitorio y la convocatoria extraordinaria de mesas generales de negociación para fiscalizar la situación de todo el personal afectado.